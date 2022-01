Bologna | occhi su Verdi | possibile scambio con il Torino?

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilvorrebbe riavere il trequartista Simonedalcon i granata? Le voci di questi giorni vedrebbero ilinteressato a Simonedel. Sarebbe un ritorno per il trequartista granata. Alpiace Vignato e potrebbe impostare la trattativa sulla base di uno. Al momento è difficile, visto che i felsinei non vogliono cedere il classe 2000. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

al_flowermoon : Mi stavo igienizzando le mani sfregandole e questo signore del gruppo 'signorina, ha freddo?'. Poi mi ha chiesto do… - MariaDo01758387 : @alisa629095 Bellissimi,già si vedeva il cambiamento,i loro visi sereni e felici e gli occhi dolci,se non sbaglio era Bologna - DiCosFrancesco : ???? Ojos de @SevillaFC en Orsolini. Primeros contactos con Bolonia. La idea es un préstamo con derecho a reembloso.… - JCruijff14 : @Tizio030 Il Bologna giocherà con il sangue agli occhi - BolognaSpazio : ???? | La #Sampdoria ha messo gli occhi su Emanuel #Vignato. I blucerchiati, per arrivare al gioiellino felsineo, han… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna occhi

BolognaToday

... a causa della situazione sanitaria, arriva in Abruzzo dopo i successi die Torino. Un ...trasparenze e i suoi giochi di riflessi riproduce la costante esposizione di ciascuno di noi agli...Ci guarda negli, conprofondi e neri, con rabbia. Scompare poi nel buio oltre la pedana ... Angela Forti, gennaio 2022 KIVA con Eleonora Sedioli tecnica Angelo Generali costumi Mood ...Zainetto colorato in spalla, uno strattone alla giacca e occhi curiosi dal basso verso l’alto: « Papà, e il negozio Lego? ». «Sì, dopo ci passiamo». Quei mattoncini colorati che creano altri e sempre ...I familiari del 46enne Antonino Torres, detto Ninni, hanno sporto denuncia alla polizia. Lo zio a BolognaToday: "Potrebbe essere in stato confusionale". L'ultima volta è stato visto dalle parti di via ...