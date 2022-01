Alfonso | costretto a correre ai ripari | dovrà fare a meno di lei

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 è previsto per questa sera e a quanto pare ci sarà una grande assente, un personaggio fondamentale del reality show di Canale non parteciperà alla puntata. Scopriamo di chiper il suo programma il conduttoreSignorini.-Signorini-AltranotiziaQuest’anno ad affiancareSignorini nella conduzione del reality di Canale Cinque dedicato ai Vip ci sono due personaggi d’eccezione. Due donne che, nel ruolo di opinioniste, accompagnano il pubblico negli eventi e nelle vicende che accadono nella Casa di Cinecittà, e che vengono trasmessi in prima serata due volte a settimana su Canale Cinque. Come molti già sapranno si tratta di Adriana Volpe e di Sonia Bruganelli. E come molti si saranno accorti, lunedì ...

Advertising

fulvio_oscar : Alfonso Luigi Marra : Hanno costretto decine di milioni di giovani a Vaccinarsi - infoitcultura : Gf Vip, “Non si può continuare così” : Alfonso Signorini costretto a interrompere tutto - DavideCanale3 : @Esagerataxxx Ma infatti ha dovuto chiederlo ad Alfonso perché lui non potrebbe fare favoreggiamenti e quindi è cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso costretto

Altranotizia

Lewis ha dieci anni quando perde entrambi i genitori in un incidente d'auto ed èa ...Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in ...No comment da parte diSignorini,a preparare in fretta e furia una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Dopo le festività natalizie il doppio appuntamento doveva ritornare su ...No comment da parte di Alfonso Signorini, costretto a preparare in fretta e furia una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Venerdì 7 gennaio andrà in onda in prima serata una… Leggi ...Si sarebbero verificati dei contrasti tra gli autori del GF Vip 6 e il conduttore Alfonso Signorini: il retroscena su Katia Ricciarelli.