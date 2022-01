Zuppa di Porro 6 gennaio 2021

(Di giovedì 6 gennaio 2022)di. Quinto cambiamento delle regole in un mese: obbligo vaccinale tra quaranta giorni, sudoku nelle scuole. Al posto dei giornalisti che applaudono draghi anche se sbaglia, ci vorrebbe Khabi Lame il tiktokker che sputtana l fenomeni che complicano le cose semplici. Avete presente? Oggi il fisico Sestili ci spiega che gli ospedali tra un mese saranno pieni: ma come prima dell’obbligo? Il filosofo Pietro Bevilacqa del Manifesto contro l’antropomorfismo di Cacciari: interessante anche se folle, intendo il pezzo. Quirinale: la cosa più interessante quella di Conti che dice che ieri Salvini si è arrabbiato con i ministri Forza Draghi di Berlusca. Renzi dice che solo Il cav ci crede alla sua candidatura. Letta parla con Di Maio. Fermi tutti, vi ricordate il prefetto sputtanato e dimessosi perchè la moglie fu fermata per caporalato un mesetto fa? ...

