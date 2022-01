Tutte le volte che Irina Shayk ha incantato il red carpet con i suoi look (Di giovedì 6 gennaio 2022) Irina Shayk è una delle supermodelle più seguite del web, gettonatissima in passerella e molto amica di Donatella Versace. Classe 1986, quest’oggi – 6 gennaio 2022 – la modella compie gli anni. Ha iniziato il suo percorso di modella quasi per caso, notata da un’agenzia del posto mentre lavorava come estetista insieme alla sorella maggiore. E il mondo della moda l’ha accolta a braccia aperte. Nel corso degli anni ha lavorato con importanti case di alta moda, diventando presto testimonial di brand come Lacoste, Replay, Morellato, Desigual, Guess e Intimissimi. Voluta da tantissimi marchi come Givenchy, Victoria’s Secret e Blumarine, Max Mara e Furla, ad oggi Irina Shayk è tra le modelle più famose dell’ultimo decennio insieme a Gigi Hadid, Adriana Lima e Bella Hadid. Nell’arco della sua carriera, ha catturato ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 gennaio 2022)è una delle supermodelle più seguite del web, gettonatissima in passerella e molto amica di Donatella Versace. Classe 1986, quest’oggi – 6 gennaio 2022 – la modella compie gli anni. Ha iniziato il suo percorso di modella quasi per caso, notata da un’agenzia del posto mentre lavorava come estetista insieme alla sorella maggiore. E il mondo della moda l’ha accolta a braccia aperte. Nel corso degli anni ha lavorato con importanti case di alta moda, diventando presto testimonial di brand come Lacoste, Replay, Morellato, Desigual, Guess e Intimissimi. Voluta da tantissimi marchi come Givenchy, Victoria’s Secret e Blumarine, Max Mara e Furla, ad oggiè tra le modelle più famose dell’ultimo decennio insieme a Gigi Hadid, Adriana Lima e Bella Hadid. Nell’arco della sua carriera, ha catturato ...

