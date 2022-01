Onda su onda, un racconto dedicato al grande Paolo Conte (Di giovedì 6 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione del suo compleanno abbiamo dedicato il racconto di oggi a Paolo Conte. Per farlo ci siamo ispirati a due grandi canzoni del famoso autore astigiano come “onda su onda” e “Via con me” prendendo spunti per il nostro racconto originale Era il 6 gennaio e le feste di Natale erano quasi finite. Tra qualche giorno sarebbe rientrato da quella strana crociera ai Caraibi. Alex notò che il solito chiacchiericcio dei viaggiatori era stato interrotto da una notizia eccezionale: Johnny il pianista si era buttato dalla nave. Alex annotò il fatto sul suo taccuino perchè avrebbe potuto essere utile per il suo prossimo romanzo. Era un po’ che osservava Johnny e le sue mani delicate suonare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione del suo compleanno abbiamoildi oggi a. Per farlo ci siamo ispirati a due grandi canzoni del famoso autore astigiano come “su” e “Via con me” prendendo spunti per il nostrooriginale Era il 6 gennaio e le feste di Natale erano quasi finite. Tra qualche giorno sarebbe rientrato da quella strana crociera ai Caraibi. Alex notò che il solito chiacchiericcio dei viaggiatori era stato interrotto da una notizia eccezionale: Johnny il pianista si era buttato dalla nave. Alex annotò il fatto sul suo taccuino perchè avrebbe potuto essere utile per il suo prossimo romanzo. Era un po’ che osservava Johnny e le sue mani delicate suonare ...

