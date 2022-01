Napoli fischiato allo “Stadium” | il gesto di Insigne | l’ha fatto verso i tifosi

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilsi prepara ad affrontare all’Allianzla Juventus, nella gara che chiude la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. FOTO: Getty –JuventusAll’ingresso in campo degli azzurri – com’era facile immaginare – ibianconeri presentistadio si sono scatenati con copiosi fischi all’indirizzo dei giocatori del, guidati da Lorenzo. Proprio il numero 24 si è reso protagonista di un belpartenopei presenti a Torino per sostenere gli azzurri. All’ingresso in campo, infatti,si è diretto sotto lo spicchio del settore ospite, rivolgendo loro numerosi applausi.

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: Verso #JuveNapoli: il pullman del Napoli fischiato all'arrivo allo Stadium - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: Verso #JuveNapoli: il pullman del Napoli fischiato all'arrivo allo Stadium - cmdotcom : Verso #JuveNapoli: il pullman del Napoli fischiato all'arrivo allo Stadium - Noscarlo2 : @_SiGonfiaLaRete @RafAuriemma Quanto tempo perso rimanere a Napoli: vinto nulla e perso soldi ed anche fischiato. O… - 1926_cri : Insigne già a normale veniva criticato e fischiato, figuriamoci ora al Maradona cosa succederà. Non oso immaginare… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fischiato

SpazioNapoli

...che segnerà il canestro del sorpasso (69 - 68 dopo il tiro libero di Tonut per il tecnico... Anon bastano i 17 punti di McDuffie e Velicka.Ci si augura che il calciatore, legatissimo al, non vengao preso di mira nelle prossime partite altrimenti fino a giugno sarà un calvario per il diretto interessato e per Spalletti. ...Ascolta la versione audio dell'articolo Montolivo: «Juve avvantaggiata rispetto al Napoli, vi spiego perchè». Le dichiarazioni prima del match dell’Allianz Stadium Riccardo Montolivo è intervenuto ai ...Salernitana-Venezia è stata sospesa dopo il fischio dell'arbitro Sacchi di Macerata, avvenuto alle 19.15, ovvero dopo 45 minuti rispetto al fischio d'inizio. La sospensione del match è dovuta alla man ...