Milan-Roma 3-1: gol e spettacolo a San Siro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Milan-Roma 3-1, si conclude così il big match delle ore 18:30 della 20a giornata di Serie A. I rossoneri superano l’ostacolo Roma nonostante le tante assenze e si portano a meno uno dall’Inter capolista. Milan-Roma 3-1: cosa è successo? Nonostante le tante assenze, il Milan domina la prima parte di gara. I rossoneri si portano in vantaggio con la rete su rigore di Giroud e raddoppiano con la terza rete in campionato di Junior Messias, la prima a San Siro. I rossoneri giocano bene e mettono in grande difficoltà la Roma, totalmente assente dalla gara. I giallorossi però con un episodio fortunato accorciano le distanze: Abraham devia un tiro di Pellegrini e mette a segno il settimo gol in campionato. Nella ripresa la gara si accende con la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 gennaio 2022)3-1, si conclude così il big match delle ore 18:30 della 20a giornata di Serie A. I rossoneri superano l’ostacolononostante le tante assenze e si portano a meno uno dall’Inter capolista.3-1: cosa è successo? Nonostante le tante assenze, ildomina la prima parte di gara. I rossoneri si portano in vantaggio con la rete su rigore di Giroud e raddoppiano con la terza rete in campionato di Junior Messias, la prima a San. I rossoneri giocano bene e mettono in grande difficoltà la, totalmente assente dalla gara. I giallorossi però con un episodio fortunato accorciano le distanze: Abraham devia un tiro di Pellegrini e mette a segno il settimo gol in campionato. Nella ripresa la gara si accende con la ...

