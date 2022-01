Milan, nuovo nome per la difesa: Yerry Mina piace ai rossoneri | News (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Yerry Mina, difensore colombiano dell'Everton Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ilavrebbe puntato gli occhi su, difensore colombiano dell'Everton

Advertising

GianlucaFidene : Se nel nuovo giro di tamponi del Milan esce un altro positivo per me domani non si giocherà. L ats Lombardia bloccò Inter Sassuolo… - Psi0_ : Comunque la cosa più sensata senza pensare al Milan sarebbe fermare il campionato per una decina di giorni e da all… - Frances13758250 : RT @musagete10: Comunque il comunicato del Milan dice che domattina sarà effettuato un nuovo tampone per tutti. - serieAnews_com : ?? #Milan, tre positivi al #Covid ?? domani nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra - slytherleo : questa è opera di maresca che vuole boicottare di nuovo milan roma -