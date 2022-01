“Mi sconvolge… che tristezza”: il post su Instagram scatena la rabbia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il post pubblicato su Instagram dalla ballerina: “Mi sconvolge… che tristezza”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole La famosa ballerina ha pubblicato un post sul popolare social network in cui sfoga tutta la sua rabbia. “Mi sconvolge… che tristezza“, ha esclamato sui social. Ma a cosa si riferisce? Di seguito vi riportiamo le L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilpubblicato sudalla ballerina: “Miche”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole La famosa ballerina ha pubblicato unsul popolare social network in cui sfoga tutta la sua. “Miche“, ha esclamato sui social. Ma a cosa si riferisce? Di seguito vi riportiamo le L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Anastasia_Ul1 : @S_a_r_a_0_2 Sara.. fai partire i 50min di studio matto e disperato.. hai tu il timer. So che Christian sconvolge ma torna in te - Enrico_Arata : @repubblica Posso pacatamente dichiarare che questa notizia non mi sconvolge la vita. - blackwaterIiIy : @vlrrmorghulis io boh c’è una cattiveria in ogni dove che mi sconvolge - Urbano___VIII : “La negatività dell'Altro e della trasformazione è ciò che costituisce l'esperienza in senso enfatico. Fare esperie… - Stellix82 : @bevgi C’è per forza qualcosa lì dentro che li fa diventare bestie. Erano servi anche prima e su questo non ho dubb… -