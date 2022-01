LIVE Berrettini/Sinner-Medvedev/Safiullin 7-5 4-6 5-10, Italia-Russia 1-2 ATP Cup in DIRETTA: il doppio condanna ancora gli azzurri, russi in semifinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.32 Continua il percorso netto di questa incredibile coppia: Safiullin e Medvedev hanno vinto tutte le loro partite in doppio. L’Italia deve ancora trovare una coppia affidabile e senza questa è difficile vincere in questo tipo di competizione. 7.30 Rimpianti grossi come una casa per l’Italia: gli azzurri avevano tre palle break ad inizio secondo set, i russi erano sotto un treno e noi li abbiamo rimessi in partita. 10-5 russia! FINISCE QUI! LA russia E’ IN semifinale, Italia FUORI! 9-5 russia. Sul nastro il dritto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.32 Continua il percorso netto di questa incredibile coppia:hanno vinto tutte le loro partite in. L’devetrovare una coppia affidabile e senza questa è difficile vincere in questo tipo di competizione. 7.30 Rimpianti grossi come una casa per l’: gliavevano tre palle break ad inizio secondo set, ierano sotto un treno e noi li abbiamo rimessi in partita. 10-5! FINISCE QUI! LAE’ INFUORI! 9-5. Sul nastro il dritto di ...

