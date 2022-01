Lazio-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Empoli, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico si gioca regolarmente e i biancocelesti sfidano gli azzurri in una partita che è esatta replica della prima giornata di andata, nonostante ci sia il sorteggio libero da quest’anno per determinare il girone di ritorno. Fischio d’inizio fissato alle ore 14.30 di giovedì 6 gennaio. Lazio-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per la ventesima giornata di. All’Olimpico si gioca regolarmente e i biancocelesti sfidano gli azzurri in una partita che è esatta replica della prima giornata di andata, nonostante ci sia il sorteggio libero da quest’anno per determinare il girone di ritorno. Fischio d’inizio fissato alle ore 14.30 di giovedì 6 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. SportFace.

Advertising

Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - OfficialSSLazio : ?? Quest'anno nella calza ci sono i biglietti per #LazioEmpoli! Curve ?? ????€ Tribuna Tevere ?? ????€ Tribuna Tevere Top… - OfficialSSLazio : ?? Sospesa la vendita dei biglietti per #LazioEmpoli ?? ?? - LALAZIOMIA : La Repubblica | Pedro e Immobile, la coppia record sfida l’Empoli oggi all’Olimpico - periodicodaily : Lazio vs Empoli: in tv e formazioni #seriea #6gennaio #LazioEmpoli -