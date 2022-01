Lazio-Empoli 3-3, pari pirotecnico all'Olimpico (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Pareggio pirotecnico tra Lazio ed Empoli all'Olimpico: finisce 3-3 tra mille emozioni e colpi di scena. I toscani sfiorano il colpaccio ma si piegano nel recupero alla rimonta di carattere dei capitolini: aprono Bajrami e Zurkowski, pareggiano Immobile e Milinkovic, poi Di Francesco riporta avanti gli ospiti prima che Immobile fallisca un rigore. Al 93' è proprio il 'sergente' laziale a firmare la sua doppietta personale e il 3-3 definitivo. Sarri e i suoi salgono a 32 punti, la squadra di Andreazzoli a quota 28. Avvio shock per i biancocelesti, avvio super per i toscani: al 6' Bajrami realizza il calcio di rigore del vantaggio dopo un'uscita folle in area di Strakosha su Di Francesco, all'8' Zurkowski raddoppia colpendo di destro da pochi passi con la difesa laziale in bambola. La Lazio ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Pareggiotraedall': finisce 3-3 tra mille emozioni e colpi di scena. I toscani sfiorano il colpaccio ma si piegano nel recupero alla rimonta di carattere dei capitolini: aprono Bajrami e Zurkowski, pareggiano Immobile e Milinkovic, poi Di Francesco riporta avanti gli ospiti prima che Immobile fallisca un rigore. Al 93' è proprio il 'sergente' laziale a firmare la sua doppietta personale e il 3-3 definitivo. Sarri e i suoi salgono a 32 punti, la squadra di Andreazzoli a quota 28. Avvio shock per i biancocelesti, avvio super per i toscani: al 6' Bajrami realizza il calcio di rigore del vantaggio dopo un'uscita folle in area di Strakosha su Di Francesco, all'8' Zurkowski raddoppia colpendo di destro da pochi passi con la difesa laziale in bambola. La...

SquawkaNews : 06’: ?? Lazio 0-1 Empoli 08’: ?? Lazio 0-2 Empoli A nightmare start to 2022 for Maurizio Sarri‘s side. ?? - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - CB_Ignoranza : Lazio-Empoli è l'unico match della 20^ giornata con 0 contagiati. Praticamente il finale di Fight Club. - fantapiu3 : Le pagelle di #Lazio - #Empoli Partita pazzesca all’Olimpico Doppio #Milinkovic Bonus e malus per #Immobile… - repubblica : Lazio-Empoli 3-3: luna park all'Olimpico, Milinkovic nel finale salva i biancocelesti [di Francesco Carci] -