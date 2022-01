Kate Middleton | perché sua figlia Charlotte non può avere una miglior amica

(Di giovedì 6 gennaio 2022)Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor (6 anni) è quarta in linea di successione al trono, ma a scuola non puòuna, o dellei amiche. Ladifrequenta il secondo anno della Thomas’s Battersea School di Londra. Foto Getty Poveradi Cambridge… A 6 anni compiuti lo scorso 2 maggio, ladi(40 anni il 9 gennaio) e William (39) non puòunaa scuola. La compagna preferita con cui giocare durante la ricreazione. Scambiarsi le matite. Commentare compagni e prof. Niente di tutto questo… Settembre 2019:di ...

Advertising

Corriere : I 40 anni di Kate, futura regina: con lei la Corona ritrova credibilità - Affaritaliani : Kate Middleton festeggia 40 anni: luci e ombre della futura regina - dAppolloniophot : La Duchessa Fotografa ???? Ecco i 15 scatti più memorabili di #KateMiddleton - via ?@vogue_italia? ?? @UKinItalia?… - Profilo3Marco : RT @Corriere: I 40 anni di Kate, futura regina: con lei la Corona ritrova credibilità - angiuoniluigi : RT @Corriere: I 40 anni di Kate, futura regina: con lei la Corona ritrova credibilità -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Se le cose definitive non sono nelle vostre corde, osate, almeno nelle occasioni importanti, come ha fatto la Capricornoin occasione della première londinese di No Time To Die. Ciglia ...L'ex ministra Azzolina (Instagram) Festeggiano i 40 anni anche un futuro re (e regina consorte) Quest'anno, precisamente il 9 gennaio e il 21 giugno, festeggiano i 40 anchee il ...Kate Middleton ha il cuore spezzato. William l'ha fatta davvero grossa. Spuntano dopo anni le foto choc che fanno tremare la Royal family ...I campioni sportivi che compiono 40 anni. Tantissimi campioni dello sport italiani compiranno 40 anni nel 2022. Tra loro ci sono il nuotatore Filippo Magnini, che condivide con la ...