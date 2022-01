Il Cdm vara all'unanimità il Dl sull'obbligo vaccinale per gli over 50: sono la fascia più a rischio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con il provvedimento viene introdotto l' obbligo di vaccino per gli over 50 ed esteso il Super Green pass a diverse categorie e attività. Per accedere ai servizi - dai negozi alle banche, dai ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con il provvedimento viene introdotto l'di vaccino per gli50 ed esteso il Super Green pass a diverse categorie e attività. Per accedere ai servizi - dai negozi alle banche, dai ...

Advertising

petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - MediasetTgcom24 : Il Cdm vara all'unanimità dl con obbligo vaccino over 50 #covid - Agenzia_Ansa : Il via libera dopo due ore di riunione. Mediazione sui servizi alla persona e sui negozi. #ANSA - ennatrasporti : Roma - Covid: il Cdm vara all'unanimità il decreto, obbligo di vaccino per gli over 50 - AcerboLivio : Covid: il Cdm vara all'unanimità il decreto, obbligo di vaccino per gli over 50 – Politica – ANSA -