GF Vip | Katia Ricciarelli sbaglia ancora | gli ex concorrenti insorgono

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Che cosa sta succedendo aal GF Vip 6? Ce lo stiamo chiedendo un po’ tutte. Perché la soprano avrebbe potuto essere la grande protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini. In effetti, in parte lo è stata, ma in un modo che non ci aspettavamo. Sin dall’inizio, abbiamo notato dei comportamenti estrosi, che sul lungo termine sono sfociati in liti continue. L’ultima è avvenuta proprio nella diretta del 3 gennaio: lo scontro con Miriana Trevisan, l’incomprensione con le Selassiè. GF Vip 6,hato di nuovo Alla, i freni non sono mai piaciuti. Generalmente saremmo d’accordo con lei: non c’è nulla di male nel mostrare la propria personalità. Del resto,ne ha una molto forte: è una donna d’altri tempi, ...