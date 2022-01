Gf Vip 6, un amato ex vippone pronto a rientrare nella Casa: ecco di chi si tratta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo aver annunciato il prolungamento del Gf Vip 6 fino a Marzo, Alfonso Signorini ha reclutato nuovi vipponi per l’ingresso nella Casa. Dopo Kabir Bedi e Delia Duran, un amatissimo ex concorrente è in trattativa per varcare la porta rossa. Come riportato da un’esclusiva di Biccy.it si tratterebbe di Andrea Denver: Al momento la trattativa sembrerebbe essere quasi conclusa. La firma finale non c’è, ma la volontà da parte di entrambe le parti sì. Il modello è stato uno dei concorrenti più amati della quarta edizione del reality. Denver strinse un bel rapporto d’amicizia e complicità con Adriana Volpe, attuale opinionista del Gf. Entrando in Casa, Andrea ritroverebbe Valeria Marini, anche lei sua ex compagna d’avventura nel reality. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo aver annunciato il prolungamento del Gf Vip 6 fino a Marzo, Alfonso Signorini ha reclutato nuovi vipponi per l’ingresso. Dopo Kabir Bedi e Delia Duran, un amatissimo ex concorrente è intiva per varcare la porta rossa. Come riportato da un’esclusiva di Biccy.it si tratterebbe di Andrea Denver: Al momento lativa sembrerebbe essere quasi conclusa. La firma finale non c’è, ma la volontà da parte di entrambe le parti sì. Il modello è stato uno dei concorrenti più amati della quarta edizione del reality. Denver strinse un bel rapporto d’amicizia e complicità con Adriana Volpe, attuale opinionista del Gf. Entrando in, Andrea ritroverebbe Valeria Marini, anche lei sua ex compagna d’avventura nel reality. L'articolo proviene da Isa e Chia.

