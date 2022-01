Dayane Mello | lo sfogo | ormai sono ex amiche | dure parole

(Di giovedì 6 gennaio 2022)ha passato il Capodanno in montagna insieme alla sua figlia Sofia e al fratello Juliano, durante gli scorsi giorni la modella brasiliano ha risposto ad alcune domande poste dai suoi followers. Nonmancate delle domande al rapporto tormentato con Rosalinda Cannavò, il legame tra le due si è danneggiato quando la modella tornata dal reality brasiliano “A Fazenda” ha sporto delle critiche verso l’attrice per aver parlato della sua vita privata in televisione dinanzi a tutti., la dura critica nei confronti di Rosalinda Cannavò (Screenshot)Nonostante siano passati giorni le tensioni non simai appiattite, l’ex gieffina è apparsa molto nervosa e risentita riguardo la questione, dichiarando che attualmente non ha intenzione di far pace ...

Come ben sapetee Soleil Sorge sono legate da una bellissima amicizia nata ancor prima del Grande Fratello Vip . Per questo motivo la modella brasiliana presto tornerà nella Casa per farle una sorpresa. ...ha mandato in estasi il popolo del web scoprendo il suo fisico sbalorditivo. La visione è da capogiro, i fan sono senza fiato. 'Arte pura ', questo è solo uno dei tanti complimenti che si ...Oggi Dayane e Turino si baciano per Milano, ma qualche giorno fa lei ha fatto sapere di non essere innamorata. A quanto pare quindi procede bene la frequentazione tra Dayane e l’imprenditore, viste le ...In esclusiva con Whoopse, Dayane Mello è stata catturata in una passeggiata romantica con quello che sembra essere il suo nuovo amore, Andrea Turino. Il suo nome è stato già accostato più volte a Sole ...