Ci mancavano soltanto Mattei e Freccero a manifestare in piazza contro l'obbligo vaccinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per "festeggiare" un mese dalla fondazione della cosiddetta "Commissione Dupre" (Dubbi e Precauzione), Ugo Mattei e Carlo Freccero scenderanno in piazza sabato prossimo contro le nuove restrizioni del governo, a cominciare dall'obbligo di vaccino per gli over 50. La meta è piazza Castello, nel centro di Torino, dove la commissione porterà i suoi argomenti contro l'ulteriore stretta del governo nonostante il Paese sia in piena quarta ondata. Il giurista ed ex candidato sindaco di Torino Mattei e il portavoce Freccero avranno il "merito" di coordinare la prima manifestazione contro il Green Pass dell'anno.

