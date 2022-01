Bestie a confronto

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 6 gennaio 2022) È ufficiale, Lesnar affronterà Lashley alla Royal Rumble in un match di cui si chiacchierava già da anni. Ci si è arrivati in modo rocambolesco, con l’annullamento dell’incontro per l’Universal title e Brock dirottato nel fatal 4 way per l’altra cintura mondiale della WWE. Cosa possiamo aspettarci dalla loro sfida in programma a fine gennaio? Dei quattro pretendenti al titolo visti all’opera nell’ultimo episodio di Raw, Lashely era quello che più speravo diventasse il nuovo sfidante. Bobby fin da inizio carriera è stato considerato un Lesnar wanna be, avendo una gran struttura fisica e praticando lui stesso le arti marziali miste. Rispetto a The Beast però Lashley ha molto meno carisma e unendo ciò alla scarsa attitudine al microfono non è riuscito a togliersi le grandi soddisfazioni che si prevedevano per lui. Mancava quello che è stato Paul Heyman per Lesnar, un manager che ...