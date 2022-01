ATP Cup 2022, Jannik Sinner: “Safiullin ha giocato ad alto livello, ho avuto un po’ di fortuna” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una vittoria sofferta. Jannik Sinner ha regalato il primo punto all’Italia nel confronto di ATP Cup 2022 con la Russia a Sydney (Australia). Sul cemento australiano l’altoatesino è riuscito a piegare il coriaceo Roman Safiullin che si è confermato decisamente centrato in questa competizione. Il 7-6 (6) 6-3 in favore di Jannik non dice tutto sulla partita, tenendo conto che il n.10 del mondo è stato costretto a fronteggiare ben 11 palla break, annullandone 10. Questo aspetto si è rivelato decisivo ai fini del successo dell’Italiano. “Amo giocare per l’Italia e sono molto felice di aver regalato il primo punto alla nostra squadra. Per Berettini sarà una sfida difficile contro Medvedev, ma sarà un incontro interessante“, ha detto Sinner a fine match. Il riferimento è al ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una vittoria sofferta.ha regalato il primo punto all’Italia nel confronto di ATP Cupcon la Russia a Sydney (Australia). Sul cemento australiano l’atesino è riuscito a piegare il coriaceo Romanche si è confermato decisamente centrato in questa competizione. Il 7-6 (6) 6-3 in favore dinon dice tutto sulla partita, tenendo conto che il n.10 del mondo è stato costretto a fronteggiare ben 11 palla break, annullandone 10. Questo aspetto si è rivelato decisivo ai fini del successo dell’Italiano. “Amo giocare per l’Italia e sono molto felice di aver regalato il primo punto alla nostra squadra. Per Berettini sarà una sfida difficile contro Medvedev, ma sarà un incontro interessante“, ha dettoa fine match. Il riferimento è al ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner vince la terza partita su tre in ATP Cup e porta avanti l'Italia 1-0 sulla Russia. Ora forza Matteo… - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - zazoomblog : LIVE Sinner-Safiullin 6-6 Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: tiebreak per decidere il primo parziale - #Sinner… - zazoomblog : LIVE Sinner-Safiullin 6-6 Italia-Russia ATP Cup 2022 in DIRETTA: tiebreak per decidere il primo parziale - #Sinner-… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 3-3 Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: il romano prova a rimanere a galla -… -