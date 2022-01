Tenta di impiccarsi al parco | salvato da un ragazzo di passaggio che l' afferra per i piedi

Advertising

viveremarche : Ancona: tenta di impiccarsi ad un albero, 33enne salvato da un giovane - vivereancona : Tenta di impiccarsi ad un albero, 33enne salvato da un giovane - infoitinterno : Tenta d'impiccarsi col lenzuolo in carcere, salvato in extremis - genovatoday : Tenta d'impiccarsi col lenzuolo in carcere, salvato in extremis -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta impiccarsi

... ma residente in città, che ha tentato diad un albero. Non sono chiari i motivi che l'hanno fatto sprofondare in uno stato d'angoscia tale da desiderare la morte. Non è riuscito a ...... Fabio Pagani, denuncia quanto accaduto nel carcere di Sanremo la scorsa notte: "Un detenuto prima si barrica in bagno poidi togliersi la vita tentando dicon una corda ricavata ...ANCONA - Era uscito per fumare una sigaretta nel parco sotto casa quando si è imbattuto in una scena da brividi. Nel buio, la sua attenzione è stata catturata dal bagliore di ...Aveva legato un lenzuolo al ramo di un albero e se lo era arrotolato intorno al collo, il giovane soccorritore è però riuscito a sollevarlo afferrandolo per le gambe e a liberarlo dal cappio per poi a ...