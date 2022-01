Smart working PA e privati, circolare Brunetta-Orlando (Di mercoledì 5 gennaio 2022) circolare sullo Smart working per PA e privati firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando. Il documento mira a sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo Smart working. Lo rendono noto fonti di governo. “Una grande prova di responsabilità condivisa – continuano le stesse fonti – che vede l’intero mondo del lavoro unito per organizzare lo Smart working in maniera intelligente e flessibile, nell’ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)sulloper PA efirmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato, e del Lavoro, Andrea. Il documento mira a sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoroa usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo. Lo rendono noto fonti di governo. “Una grande prova di responsabilità condivisa – continuano le stesse fonti – che vede l’intero mondo del lavoro unito per organizzare loin maniera intelligente e flessibile, nell’ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi ...

