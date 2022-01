Quirinale | Oddati | ' errore posizioni precostituite prima di riunione con Letta'

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Lo dico con affetto a Orfini e Verducci, ma che le aree politiche del Pd annuncinosull'elezione del presidente della Repubblicadelladella direzione convocata per il 13 gennaio edi avere ascoltato la relazione del segretario, è proprio sbagliato. Entriamo nella discussione come ci ha chiesto di fare: con serietà, rigore e spirito realmente unitario". Cosi in una nota Nicoladella direzione Nazionale del Pd.

... avverte Nicola, coordinatore dell'iniziativa. Italia Castagnetti: "La sinistra non può non ...atto che i due padri nobili ex scissionisti sono contrari all'elezione di Draghi al. Che è ..., membro della direzione del Pd, è un po' il trait d'union fra la segreteria Zingaretti, di cui è stato di fatto l''uomo macchina', e la gestione di Letta, che l'ha indicato come responsabile ...Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Lo dico con affetto a Orfini e Verducci, ma che le aree politiche del Pd annuncino posizioni precostituite sull'elezione del presidente della Repubblica prima della riunion ...Il segretario Pd ha scritto nei libri la sua analisi sul renzismo, che non dista molto da quella dell’ex premier. Ma ora non può rompere l’unità dei suoi. Quello che li divide è l’analisi sul ruolo de ...