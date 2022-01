Nuovo test missilistico, così Kim chiede attenzione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il lancio di quello che sembra un missile balistico a medio raggio, nella notte italiana tra martedì e mercoledì 5 gennaio, arriva dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di rafforzare ulteriormente la capacità militare del Paese in una riunione del partito tenutasi la scorsa settimana e in cui non si è parlato delle relazioni con gli Stati Uniti. Secondo il governo sudcoreano (che in quanto direttamente coinvolto ha un costante monitoraggio delle attività del Nord), il lancio è avvenuto alle 08.10 ora locale da un sito della provincia settentrionale di Jagang, al confine con la Cina. L’ultima volta che Pyongyang ha testato un missile balistico, nonostante il divieto imposto dalle risoluzioni Onu, risale allo scorso ottobre. Il test non è da ritenersi come una diretta espressione di non-volontà negoziale con Washington, ma piuttosto come ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il lancio di quello che sembra un missile balistico a medio raggio, nella notte italiana tra martedì e mercoledì 5 gennaio, arriva dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di rafforzare ulteriormente la capacità militare del Paese in una riunione del partito tenutasi la scorsa settimana e in cui non si è parlato delle relazioni con gli Stati Uniti. Secondo il governo sudcoreano (che in quanto direttamente coinvolto ha un costante monitoraggio delle attività del Nord), il lancio è avvenuto alle 08.10 ora locale da un sito della provincia settentrionale di Jagang, al confine con la Cina. L’ultima volta che Pyongyang haato un missile balistico, nonostante il divieto imposto dalle risoluzioni Onu, risale allo scorso ottobre. Ilnon è da ritenersi come una diretta espressione di non-volontà negoziale con Washington, ma piuttosto come ...

