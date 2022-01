Nessun collegamento tra nascite premature e vaccino in gravidanza. Lo studio dei Cdc (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Arriva un segnale rassicurante per i bambini nati da donne che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19 durante la gravidanza: Nessun rischio maggiore di far nascere i loro bambini prematuramente o di darli alla luce insolitamente piccoli rispetto alle donne che non sono state vaccinate. A riportarlo è uno studio condotto dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) - in collaborazione con la dottoressa Lipkind, l’HealthPartners Institute, i ricercatori di Kaiser Permanente e l’Harvard Pilgrim Health Care Institute - tra i primi ad esaminare questo tipo di casi e citato in un articolo del New York Times. I bambini nati prematuramente o di basso peso hanno maggiori possibilità di sperimentare ritardi nello sviluppo e altri problemi di salute ma, nel caso di donne incinte sottoposte alla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Arriva un segnale rassicurante per i bambini nati da donne che hanno ricevuto ilcontro il Covid-19 durante larischio maggiore di far nascere i loro bambini prematuramente o di darli alla luce insolitamente piccoli rispetto alle donne che non sono state vaccinate. A riportarlo è unocondotto dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) - in collaborazione con la dottoressa Lipkind, l’HealthPartners Institute, i ricercatori di Kaiser Permanente e l’Harvard Pilgrim Health Care Institute - tra i primi ad esaminare questo tipo di casi e citato in un articolo del New York Times. I bambini nati prematuramente o di basso peso hanno maggiori possibilità di sperimentare ritardi nello sviluppo e altri problemi di salute ma, nel caso di donne incinte sottoposte alla ...

Advertising

CiccioniSe : RT @HuffPostItalia: Nessun collegamento tra nascite premature e vaccino in gravidanza. Lo studio dei Cdc - HuffPostItalia : Nessun collegamento tra nascite premature e vaccino in gravidanza. Lo studio dei Cdc - v3nere_ : @lucaasabatino si ma non c'è nessun collegamento tra quello che hai detto tu e il tweet della tipa- - castielseyes_ : anche se non c'è nessun collegamento tra il bagno e la mia stanza ma farò finta di si - cherry19611883 : RT @Gioia68446562: Mamma anche il collegamento con sta cafona della ricciarelli dalle anticipazioni di @alfosignorini Nessun provvedimento… -