Morto a 57 anni il Tenente Colonnello dei Carabinieri Fabio Pasquariello (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Arma dei Carabinieri in lutto per la morte del Tenente Colonnello Fabio Pasquariello in servizio presso il comando provinciale di Caltanissetta. Il militare stava cenando in un ristorante cittadino quando si è accasciato a terra. Nel locale erano presenti anche due medici che l’hanno subito soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ma sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. Fabio Pasquariello, 57 anni, originario di Treviso, ha prestato servizio per 8 anni a Udine, con il grado di Capitano, per poi essere trasferito a Trieste alla guida del Nucleo Investigativo. Successivamente l’incarico di Comandante del Nucleo investigativo di Caltanissetta. Poche settimane fa la sua nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana. A ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Arma deiin lutto per la morte delin servizio presso il comando provinciale di Caltanissetta. Il militare stava cenando in un ristorante cittadino quando si è accasciato a terra. Nel locale erano presenti anche due medici che l’hanno subito soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ma sono stati inutili i tentativi di rianimarlo., 57, originario di Treviso, ha prestato servizio per 8a Udine, con il grado di Capitano, per poi essere trasferito a Trieste alla guida del Nucleo Investigativo. Successivamente l’incarico di Comandante del Nucleo investigativo di Caltanissetta. Poche settimane fa la sua nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana. A ...

