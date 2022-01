La Serie A non si ferma: nessun rinvio, ma quattro partite domani non si potranno giocare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Lega di Serie A non rinvierà nessuna partita. La posizione netta e decisa è stata ribadita nel corso del Consiglio di Lega straordinario che si è riunito in serata per fronteggiare l’emergenza contagi che sta colpendo anche il calcio italiano. Il Consiglio è stato compatto nel difendere il campionato e quindi proseguire con le gare. Nelle prossime ore, inoltre, verrà stilato un nuovo protocollo in stile Uefa: con 13 giocatori disponibili (di cui un portiere) ci sarà l’obbligo di giocare, anche pescando dalla Primavera. Inoltre, la Lega ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso. Già le Asl. Nella giornata di oggi sono intervenute in ordine sparso e hanno bloccato ben quattro squadre mettendole in quarantena per cinque giorni: il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Lega diA non rinvieràa partita. La posizione netta e decisa è stata ribadita nel corso del Consiglio di Lega straordinario che si è riunito in serata per fronteggiare l’emergenza contagi che sta colpendo anche il calcio italiano. Il Consiglio è stato compatto nel difendere il campionato e quindi proseguire con le gare. Nelle prossime ore, inoltre, verrà stilato un nuovo protocollo in stile Uefa: con 13 giocatori disponibili (di cui un portiere) ci sarà l’obbligo di, anche pescando dalla Primavera. Inoltre, la Lega ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso. Già le Asl. Nella giornata di oggi sono intervenute in ordine sparso e hanno bloccato bensquadre mettendole in quarantena per cinque giorni: il ...

