Keanu Reeves dona il 70 per cento dei guadagni di "Matrix" alla ricerca contro il cancro

Chefosse un uomo dal cuore d'oro si sapeva, ma ora si scopre che la star di ' Matrix ' ha donato il 70 per cento dei guadagni (più di 20 milioni di euro) ottenuti dal nuovo episodio della ...Thomas Anderson () è il creatore della serie di videogiochi ' The Matrix ', basata sui suoi deboli ricordi come Neo. La sua vita scorre con il pressing del suo capo, tale Smith ( ...L'attore Keanu Revees, ora in sala con il tanto atteso quarto capitolo di Matrix, ha donato il 70% del guadagno di Matrix contro il cancro ...Keanu Reeves Matrix: l'attore statunitense è il più generoso tra i divi hollywoodiani, ha donato il 70% del suo stipendio alla ricerca contro il cancro ...