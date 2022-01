Juventus Napoli si gioca o no? Ci siamo | ecco cos’hanno deciso

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella serata di domani, ilfarà visita allain una sfida fondamentale. Spalletti può sorridere per il recupero di un titolare.La Serie A è pronta ad aprire i battenti del nuovo anno e il calendario, per la prima giornata di ritorno, ci propone due big match, Milan-Roma e. Sul match dello Stadium ci sono molti dubbi considerando la situazione legata al Covid; sono molti, infatti, itori indisponibili a causa della positività al virus. Nella serata di ieri, dopo i tamponi positivi di Mario Rui, Malcuit e Spalletti, si temeva di un possibile rinvio con la Asl pronta a bloccare i partenopei come successo nell’ottobre del 2020.come l’Inter? L’unica cosa in comune che nessuno vorrebbe ...

Spoiler il palazzo è governato dalla'. #JuveNapoli su Twitter . PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Angelozzi, ds Frosinone: "Gatti al? Giuntoli sa tutto di lui" ...Argomenti trattati Focolai covid anche in Serie A: il caso Salernitana Focolai covid anche in Serie A:a rischio Focolai covid: la decisione della Lega Serie A I numeri dei contagi ...In un anno in cui lo sport si è ritrovato ad affrontare prima le difficoltà e poi le sfide legate alla pandemia, la Sottosegretaria di Stato con Delega allo Sport, Valentina ...Dopo le feste natalizie, il calcio torna domani, giovedì 6 gennaio, con la prima giornata di ritorno. E già quattro sono le gare a rischio, compresa Juventus - Napoli . Ed è un remake di quanto accadu ...