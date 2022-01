Juve | Allegri | ' Morata non partirà | ci ho parlato Col Napoli credo che giocheremo'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

e Napoli, come tutta la Serie A, sono alle prese con casi covid. "Ci sono gli organi di ... Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male", dice. "La ..."Morata non parte" : senza tanti giri di parole, Massimiliano, in conferenza stampa in vista del big match contro il Napoli, gara in programma domani alle ...qualcosa - aggiunge il tecnico...La partita tra Juventus e Napoli è in programma giovedì sera alle ... ha il compito di difendere i 5 punti di vantaggio sulla squadra di Max Allegri ed è per questo che si prospetterà una partita ...Massimiliano Allegri, parlando nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha annunciato l’indisponibilità di Bonucci per il match contro la Roma del 9 gennaio. Ecco le sue parole: “Abbiamo ...