J $tash | omicidio-suicidio | il rapper spara alla fidanzata poi si uccide

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) J, sarail caso deltrovato senza vita con la compagna: nell’altra stanza i tre figli hanno sentito tutto Tragedia a Los Angeles, nella sera di Capodonno il famosoamericano, J(all’anagrafe Justin Joseph) ha ucciso la sua ragazza. Appena commesso l’ha puntato la pistola contro sé stesso. Ilt J(foto social)Mentre si consumava la tragedia i tre figli piccoli di lei erano presenti in casa, nell’altra stanza della casa. Il fatto è successo a Tample City, a Los Angeles, e la polizia ha raggiunto il posto dopo una chiamata che segnalava che era in corso una furiosa lite domestica. Gli agenti hanno trovato i corpi di Jeanette Gallegos, 28 anni, e del ...

