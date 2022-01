Il candidato al Quirinale del Pd per ora è scheda bianca

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) A otto giorni dalla riunione della direzione e dei gruppi parlamentari del Partito democratico la posizione di Enrico Letta non è delle più invidiabili. Nel suo partito, more solito, convincono posizioni diverse, con il rischio di un ennesimo Vietnam interno, ma soprattutto non è chiaro né a lui ne a nessuno cosa intendano fare gli altri, in primo luogo la destra: dall’amica Meloni e dal collega Salvini non stanno giungendo segnali che indichino la volontà di mollare Silvio Berlusconi, il vero spauracchio del leader del Pd, giacché in caso di ascesa del Cavaliere ala Enrico Letta verrebbe imputato di tutto. Al numero uno del Nazareno, perfidamente, Berlusconi ha lasciato l’onere della prima mossa avendo spostato il vertice della destra a dopo il conclave dem. E a maggior ragione il segretario del Pd galleggerà su una situazione fluida. L’emblema di questo ...

Corriere della Sera

...per parola quanto Mario Draghi ha detto in conferenza stampa e tutti convinti che si sia.., Berlusconi insiste Scuola, no al Natale lungo. Spazio, satelliti italiani in orbita ...... qualche anno prima, nel 1964, per Pietro Nenni,delle sinistre lanciato in testa alla ... E si vede a occhio nudo che Giuseppe Conte non vuole Draghi alperché in fin dei conti è l'...“Non ho un identikit per il Quirinale , credo che la figura l’abbia delineata il discorso di fine anno Mattarella . La figura di Mattarella deve essere presa in esempio, ma mi piacerebbe una figura fe ...“Siamo semplicemente persone che hanno deciso di mettersi in gioco, ognuno di noi fa la sua politica, però ci ritroveremo il 4 gennaio in presidio a Roma perché la situazione è paradossale: anche solo ...