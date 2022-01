Grande Fratello Vip si prolunga ancora? L’indiscrezione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip potrebbe prolungarsi oltre la data del 14 marzo. L’indiscrezione Il Grande Fratello Vip potrebbe continuare oltre la data fissata del 14 marzo. Infatti secondo un’indiscrezione, il reality Mediaset dovrebbe proseguire con la messa in onda un mese in più rispetto alla data già confermata e finire invece del 14 marzo i primi giorni di maggio. Se così fosse, va da sé che vedremo altri vipponi varcare la porta rossa del reality di Canale 5, mentre altri magari rinunceranno ad arrivare alla fine e altri ancora ambiranno a salire sul podio. I concorrenti che si sono susseguiti nella casa sino ad ora sono: Alex Belli (squalificato) Francesca Cipriani (ritirata) Soleil Sorge Manuel Bortuzzo Katia Ricciarelli Sophie Codegoni Davide Silvestri Carmen ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) IlVip potrebbersi oltre la data del 14 marzo.IlVip potrebbe continuare oltre la data fissata del 14 marzo. Infatti secondo un’indiscrezione, il reality Mediaset dovrebbe proseguire con la messa in onda un mese in più rispetto alla data già confermata e finire invece del 14 marzo i primi giorni di maggio. Se così fosse, va da sé che vedremo altri vipponi varcare la porta rossa del reality di Canale 5, mentre altri magari rinunceranno ad arrivare alla fine e altriambiranno a salire sul podio. I concorrenti che si sono susseguiti nella casa sino ad ora sono: Alex Belli (squalificato) Francesca Cipriani (ritirata) Soleil Sorge Manuel Bortuzzo Katia Ricciarelli Sophie Codegoni Davide Silvestri Carmen ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - keary_keenan : #gfvip comunque siete una manica di ipocriti bacchettoni e moralisti * fate le battaglie sociologiche sul twitter… - littlelessii : RT @lackoflov3: Kabir mentre si gode il suo primo pranzo nella casa del grande fratello #gfvip - 361_magazine : Il Grande Fratello Vip potrebbe prolungarsi oltre la data del 14 marzo. L'indiscrezione - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Cesare Bocci commenta la decisione di Canale 5 di mandare in onda il Grande Fratello Vip al posto dello speciale di Via… -