GF vip, Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: “Vuoi fidanzarti con me?” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non solo litigi al Grande Fratello vip, ma anche proposte di fidanzamento. Questa edizione del reality è stata caratterizzata da frequenti contrasti tra i concorrenti, ma anche dalla nascita nuove relazioni sentimentali. Ad esempio, quella fra l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa etiope Lulù Selassié, che fanno ormai coppia fissa all’interno della casa. Adesso si aggiungono alla lista anche Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due si stanno frequentando da un paio di settimane e l’ex tentatore di Temptation Island, ha deciso di fare una sorpresa alla giovane modella. Davanti a tutti gli inquilini si è inginocchiato di fronte a lei, chiedendole di mettersi ufficialmente insieme a lui: “Sai che non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me”. L’ex ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non solo litigi al Grande Fratello vip, ma anche proposte di fidanzamento. Questa edizione del reality è stata caratterizzata da frequenti contrasti tra i concorrenti, ma anche dalla nascita nuove relazioni sentimentali. Ad esempio, quella fra l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa etiope Lulù Selassié, che fanno ormai coppia fissa all’interno della casa. Adesso si aggiungono alla lista anche. I due si stanno frequentando da un paio di settimane e l’ex tentatore di Temptation Island, ha deciso di fare una sorpresa alla giovane modella. Davanti a tutti gli inquilini si è inginocchiato di fronte a lei, chiedendole di mettersi ufficialmente insieme a lui: “Sai che non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti dicon me”. L’ex ...

