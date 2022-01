Francia, presidenziali: Macron ampiamente in testa nei sondaggi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron è ampiamente in testa nei sondaggi a circa tre mesi dalle presidenziali del 10 e del 24 aprile. Il capo di stato uscente ha il 27% delle preferenze e distanzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente francese Emmanuelinneia circa tre mesi dalledel 10 e del 24 aprile. Il capo di stato uscente ha il 27% delle preferenze e distanzia ...

Advertising

Angela23763271 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UE #Francia #Macron è nettamente in testa al primo turno delle elezioni presidenzia… - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UE #Francia #Macron è nettamente in testa al primo turno delle elezioni presidenzia… - LibriSoria : RT @Blowjoint: In Italia, a opporsi alla legalizzazione della Cannabis, abbiamo i fasci. In Francia, a opporsi alla legalizzazione della C… - Profilo3Marco : RT @agorarai: Dalla corrispondente RAI da Parigi @isabbah gli ultimi aggiornamenti sulla situazione covid in Francia: tra Macron e i no vax… - genovachiama : RT @PopoffQ: #Francia #presidenziali2022 un ritratto di #Melènchon candidato per la terza volta mentre la #sinistra non è mai stata così fr… -