“Far incazzare” i no vax: parole al vetriolo di Macron (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non voglio far incazzare i francesi” ha detto il presidente Macron in un’intervista con i lettori del quotidiano “Le Parisien” martedì. “Ma per quanto riguarda i non vaccinati, voglio davvero farli incazzare. E continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia“. Il presidente Emmanuel Macron ha usato un linguaggio duro nel promettere un giro di vite del governo su tutti Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non voglio fari francesi” ha detto il presidentein un’intervista con i lettori del quotidiano “Le Parisien” martedì. “Ma per quanto riguarda i non vaccinati, voglio davvero farli. E continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia“. Il presidente Emmanuelha usato un linguaggio duro nel promettere un giro di vite del governo su tutti

