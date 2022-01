Denis Zakaria, il Gladbach fissa il prezzo per la cessione a Gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Zakaria, centrocampista dei tedeschi del Gladbach, potrebbe muoversi già a Gennaio. Il calciatore andrà in scadenza a Giugno Denis Zakaria ingolosisce mezza Europa. Il centrocampista della nazionale Svizzera e del Gladbach è seguito in Premier (Manchester United su tutte) e da squadre spagnole. Il ragazzo ha estimatori anche in Italia, con Inter, Juventus e Roma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022), centrocampista dei tedeschi del, potrebbe muoversi già a. Il calciatore andrà in scadenza a Giugnoingolosisce mezza Europa. Il centrocampista della nazionale Svizzera e delè seguito in Premier (Manchester United su tutte) e da squadre spagnole. Il ragazzo ha estimatori anche in Italia, con Inter, Juventus e Roma L'articolo

