Dall' Inghilterra | ' Smalling ha deciso | si sottoporrà al vaccino'

Una madre dall'Inghilterra ha portato la figlia di 9 anni in Italia per farla vaccinare - «Smalling si vaccina», l'indiscrezione dall'Inghilterra. Mourinho conferma: «Non avremo problemi»

"Chris Smalling ha deciso di vaccinarsi e potrà continuare a giocare nella Roma". La notizia arriva da Sky Sportdopo che oggi, a precisa domanda su giocatori non vaccinati in squadra, Josè Mourinho aveva detto: "Rispetteremo le regole e non penso che avremo problemi". Nomi, l'allenatore portoghese, ...... poi, da segnalare che a partire'11 gennaio non sarà più necessaria la conferma di un tampone molecolare (Pcr) per decretare un contagio da Covid in, con tutti i relativi obblighi di ...Dovranno, come avveniva prima della diffusione di Omicron, sottoporsi al test antigenico entro due giorni dall'arrivo. Le nazioni britanniche (Scozia, Galles e Irlanda del Nord) devono ancora ...L’obbligo di un doppio test negativo per i viaggiatori - uno da fare nel Paese di provenienza non prima di 48 ore dalla partenza e uno da prenotare nel Regno entro il secondo giorno dall’arrivo -… Leg ...