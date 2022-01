Covid: il parroco di Codogno don Perini, 'vacciniamoci per evitare cose peggiori' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - "vacciniamoci per evitare che cose peggiori accadano, questo è il segno di vicinanza da dare alla gente". Sono le parole di don Perini, parroco di Codogno sull'aumento di contagi da Covid a quasi due anni dall'inizio della pandemia che vide il paese registrare il primo paziente. "Ora c'è timore -dice all'Adnkronos Don Perini- perché il contagio è ancora in corso, anche se la forma della variante Omicron è più leggera. C'è tanta gente in quarantena e in fila per i tamponi anche se l'ospedale non è impegnato con così tanti casi come due anni fa. Attualmente è una situazione gestibile, nonostante l'aumento di contagi". Conferma la sua posizione nei riguardi dei vaccini ed esorta i fedeli a vaccinarsi. "Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - "percheaccadano, questo è il segno di vicinanza da dare alla gente". Sono le parole di dondisull'aumento di contagi daa quasi due anni dall'inizio della pandemia che vide il paese registrare il primo paziente. "Ora c'è timore -dice all'Adnkronos Don- perché il contagio è ancora in corso, anche se la forma della variante Omicron è più leggera. C'è tanta gente in quarantena e in fila per i tamponi anche se l'ospedale non è impegnato con così tanti casi come due anni fa. Attualmente è una situazione gestibile, nonostante l'aumento di contagi". Conferma la sua posizione nei riguardi dei vaccini ed esorta i fedeli a vaccinarsi. "Noi ...

