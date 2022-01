Conferenza stampa Gasperini: «Juric mette tutti in difficoltà. Out in cinque» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. ASSENTI – «Contro il Torino non ci saranno Gosens, Zapata e Freuler, che è squalificato. Out anche Musso e Palomino che sono risultati positivi al Covid». BOGA – «La società ha preso un ottimo calciatore, l’unico rammarico è che dobbiamo aspettare. Andiamo a coprire un ruolo in cui siamo scoperti, avremo un giocatore in più». FUTURO MURIEL – «L’arrivo di Boga non riguarda per nulla Muriel, è un giocatore importantissimo. Ha finito in crescendo per quanto riguarda la condizione, nelle ultime gare ha espresso le sue caratteristiche. Non possiamo fare raffronti col passato, bisogna pensare al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore dell’Atalantaha parlato alla vigilia della partita contro il Torino Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Torino. ASSENTI – «Contro il Torino non ci saranno Gosens, Zapata e Freuler, che è squalificato. Out anche Musso e Palomino che sono risultati positivi al Covid». BOGA – «La società ha preso un ottimo calciatore, l’unico rammarico è che dobbiamo aspettare. Andiamo a coprire un ruolo in cui siamo scoperti, avremo un giocatore in più». FUTURO MURIEL – «L’arrivo di Boga non riguarda per nulla Muriel, è un giocatore importantissimo. Ha finito in crescendo per quanto riguarda la condizione, nelle ultime gare ha espresso le sue caratteristiche. Non possiamo fare raffronti col passato, bisogna pensare al ...

