(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –nell’auto 43 involucri di eroina.per un controllo dagli agenti della polizia locale a Napoli, è stato arrestato, giudicato per direttissima e condannato a 4 anni di reclusione, al pagamento di una multa di 20.000 euro oltre alle spese processuali, con confisca e distruzione degli stupefacenti. La vicenda ha avuto inizio in piazza Museo Nazionale quando gli agenti hanno notato un veicolo che transitava in senso vietato. Raggiunta la vettura ihanno intimato al conducente di fermarsi ed esibire i documenti. L’uomo – un cittadino nigeriano di 26 anni – ha riferito di essere sprovvisto dei documenti e per questo motivo è stato invitato a recarsi presso la Polizia Scientifica della Questura per l’accertamento delle generalità. Il 26enne si è mostrato agitato ed ha cercato di ...

Advertising

anteprima24 : ** Viaggia #Controsenso, #Fermato dai vigili: aveva #Droga, preso ** -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggia controsenso

Corriere della Sera

...Perché il tuo jolly è fuori dai giochi quando di solito salva le situazioni? Capisco il... penso che ci deve essere un collegamento del subconscio chesul non detto, una telepatia. ...Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiétra alti e bassi ormai da qualche settimana nel contesto televisivo del Grande Fratello Vip . 'Un' , scrive un utente. Dove starà, ...Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "E' una palese discriminazione non garantire mascherine ffp2 a tutti, personale scolastico e studenti di ogni ordine e grado. E' un controsenso, una contraddizione rispetto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...