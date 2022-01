Una vita, anticipazioni 4 gennaio 2022: una terribile minaccia (Di martedì 4 gennaio 2022) Le anticipazioni Una vita di oggi, martedì 4 gennaio 2022, annunciano che i Quesada non avranno nessuna intenzione di fare un passo indietro nel loro piano di vendetta nei confronti dei Bacigalupe. Natalia, infatti, dopo aver fatto in modo che Anabel lasciasse Miguel, cercherà di intimidire anche Marcos e lo minaccerà per convincerlo ad accettare l'accordo con don Salustiano. Nel frattempo, i medici non riusciranno a capire da cosa dipendano i problemi di salute di Lolita ed Antoñito conoscerà l'uomo che gli fa regali costosi. Una vita, trama 4 gennaio 2022: Antoñito conosce Solano, l'uomo che gli fa misteriosi regali Lolita continuerà a stare poco bene e per tale motivo, andrà da un medico per capire cos'abbia. Il dottore che la visiterà le farà fare una serie di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 gennaio 2022) LeUnadi oggi, martedì 4, annunciano che i Quesada non avranno nessuna intenzione di fare un passo indietro nel loro piano di vendetta nei confronti dei Bacigalupe. Natalia, infatti, dopo aver fatto in modo che Anabel lasciasse Miguel, cercherà di intimidire anche Marcos e lo minaccerà per convincerlo ad accettare l'accordo con don Salustiano. Nel frattempo, i medici non riusciranno a capire da cosa dipendano i problemi di salute di Lolita ed Antoñito conoscerà l'uomo che gli fa regali costosi. Una, trama 4: Antoñito conosce Solano, l'uomo che gli fa misteriosi regali Lolita continuerà a stare poco bene e per tale motivo, andrà da un medico per capire cos'abbia. Il dottore che la visiterà le farà fare una serie di ...

