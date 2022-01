Ultima ondata Omicron buca il vaccino? Nuovi dati-choc dalla Danimarca | come sta per essere stravolta la pandemia

(Di martedì 4 gennaio 2022)potrebbel'variante del Covid. È quanto emerge da uno studio condotto ine realizzato osservando 12mila nuclei familiari: sicappare più contagiosa ma meno grave a livello di malattia, “questo potrebbeciò che ci porta fuorie fa in modo che questa sia l'di Covid”. Una nota di ottimismo che dovrà trovare riscontro nella realtà: è vero che tale variante sembra avere conseguenze meno gravi, ma contagiando così tante persone comunque non evita un sovraccarico del sistema sanitario. La tesi dei ricercatori dell'università di Copenhagen è però un'altra:appare nettamente più contagiosa rispetto ...

Advertising

Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Adnkronos : Questa nuova ondata #covid potrebbe essere l’ultima: la nota di ottimismo arriva dalla Danimarca. - GirolamoNavarra : RT @Adnkronos: Questa nuova ondata #covid potrebbe essere l’ultima: la nota di ottimismo arriva dalla Danimarca. - AntonioParisi00 : RT @Adnkronos: Questa nuova ondata #covid potrebbe essere l’ultima: la nota di ottimismo arriva dalla Danimarca. - Barbara68545184 : RT @Adnkronos: Questa nuova ondata #covid potrebbe essere l’ultima: la nota di ottimismo arriva dalla Danimarca. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultima ondata

.push({}); Con la nuovacovid che non accenna a placarsi e la variante Omicron che corre, il governo è pronto a ... L'cosa che vorrei chiudere sono le scuole', dice il presidente della ...La quartadella pandemia non accenna a placarsi, ma il governo mantiene la linea e conferma ... rivela infatti la Società Italiana di Pediatria, riguarda nell'settimana gli under 20. In ...Cosa conferma e cosa fa sperare il recente studio danese che dovrà essere sottoposto a peer review sulla variante Omicron: “Si, potrebbe essere l’ultima” ...Domani il Consiglio dei ministri. Lega e un pezzo di 5 Stelle contrari all’obbligo per tutti i lavoratori. Pubblici e privati.