Traffico Roma del 04-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sono segnalati al Portuense per un incidente su Viale Isacco Newton all’altezza di via Luigi corti anche nella zona di Tor Vergata ci sono delle cose per un incidente su via di Torrenova all’incrocio con via di Tor Vergatainvece in coda dal tufello verso talenti su viale Jonio a partire da via Monte Rocchetta per un incidente accaduto all’altezza di via Monte Vigilio siamo prima del ponte di viale Adriatico code poi sono segnalate persulla Cassia tra il raccordo è via di Grottarossa verso il centro e tra via dei Due Ponti via di Grottarossa Verso il raccordo anulare possibili poi dei rallentamenti in uscita dalla città su via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano per una serie di buche sulla strada riattivato infine il ...