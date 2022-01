Terza dose, tutto quello che c’è da sapere e le date da segnare sul calendario (Di martedì 4 gennaio 2022) A partire dal 10 gennaio si potrà ricevere la Terza dose di vaccino Covid a 4 mesi (120 giorni) e non più a 5 dalla conclusione del ciclo vaccinale primario. La decisione è stata presa nelle scorse settimane dal Ministero della Salute in seguito all'aumento significativo dei contagi, dovuti alla più contagiosa variante Omicron, rispetto alla quale la dose di richiamo del vaccino ha una efficacia elevata nel proteggere contro le forme gravi della malattia e di conseguenza dal rischio di decesso. Ma cosa succede per coloro che sono guariti? Secondo la circolare firmata dal direttore della Prevenzione del Ministero, Gianni Rezza, lo scorso 24 dicembre, anche coloro che hanno superato l'infezione possono ricevere la dose booster dopo 4 mesi con Pfizer o Moderna. Vediamo perché nel dettaglio. Quando fare la ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 gennaio 2022) A partire dal 10 gennaio si potrà ricevere ladi vaccino Covid a 4 mesi (120 giorni) e non più a 5 dalla conclusione del ciclo vaccinale primario. La decisione è stata presa nelle scorse settimane dal Ministero della Salute in seguito all'aumento significativo dei contagi, dovuti alla più contagiosa variante Omicron, rispetto alla quale ladi richiamo del vaccino ha una efficacia elevata nel proteggere contro le forme gravi della malattia e di conseguenza dal rischio di decesso. Ma cosa succede per coloro che sono guariti? Secondo la circolare firmata dal direttore della Prevenzione del Ministero, Gianni Rezza, lo scorso 24 dicembre, anche coloro che hanno superato l'infezione possono ricevere labooster dopo 4 mesi con Pfizer o Moderna. Vediamo perché nel dettaglio. Quando fare la ...

