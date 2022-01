Sci alpino | Petra Vlhova vince per la terza volta lo slalom di Zagabria Battuta Mikaela Shiffrin

(Di martedì 4 gennaio 2022)cala il tris ando per laconsecutiva losulla Crveni spust. Una gara davvero al limite, con un tracciato colmo di foglie e con un manto rovinatissimo. In tutto questo ci si è messo di mezzo anche il forte vento, che ha portato anche gli organizzatori ad interrompere per alcuni momenti la seconda manche. Per la slovacca è il successo numero ventiquattro in Coppa del Mondo. Una vittoria già ipotecata dopo la prima manche, conche è stata brava ad amministrare il vantaggio, scatenandosi comunque nella parte finale. Seconda posizione per, staccata di cinquanta centesimi dalla vincitrice. Una buonissima gara per l’americana, che rientrava nel circuito ...

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: LA CLASSIFICA A META' SECONDA MANCHE È in corso la seconda manche della diretta dello slalom speciale per la Coppa del mondo difemminile a Zagabria : il via è stato dato puntualmente alle 16.05, terreno purtroppo in brutte condizioni con poca neve che è caduta nelle scorse ore. L'ordine di gara come di consueto è ...La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di2021/2022 aggiornata dopo lo slalom di Zagabria di martedì 4 gennaio. Rimane in testa Mikaela Shiffrin, che con il secondo posto di oggi sale a quota 830 punti totali. La vincitrice di ...Zagabria, 4 gen. - Petra Vlhova trionfa nello slalom di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La slovacca completa le due manche con il tempo d ...E' Petra Vlhova la vincitrice dello slalom femminile di Zagabria 2022, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.