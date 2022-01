Advertising

Luce_news : Rugby oltre le sbarre: i valori della “palla ovale” per il reinserimento in società dei detenuti - wordsandmore1 : #4gennaio oltre #AustralianOpen #AusOpen #Insigne #Nole #Lando #Zack #Toronto tempo per ? Le Zebre Rugby salutano T… - Filippopompei : RT @ilmessaggeroit: Bmw SpecialMente, sostegno al progetto Rugby oltre le sbarre. Con detenuti carceri milanesi nel gioco di squadra https:… - ilmessaggeroit : Bmw SpecialMente, sostegno al progetto Rugby oltre le sbarre. Con detenuti carceri milanesi nel gioco di squadra - ANSA_Motori : Bmw SpecialMente, sostegno al progetto 'Rugby oltre le sbarre' #ANSAmotori -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby oltre

Il Messaggero - Motori

Ecco dunque che il progetto "le sbarre' , un'iniziativa che interessa tre istituti penali milanesi, quello Minorile Beccaria di Milano, la Casa di Reclusione di Milano e la Casa ...... non solo per la mancanza di risultati (senza vittorie in UnitedChampionship e in Challenge ... Il tutto facendo debuttare nell'alto livello i vari Minozzi, Giammarioli, Licataa far ...La Federazione Italiana Rugby, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 221/21 e del Decreto Legge 229/2021, ha aggiornato il proprio “Protocollo per la ripresa degli alle ...MILANO - Una nuova iniziativa ha recentemente arricchito SpecialMente, il programma di responsabilità sociale d'impresa del Gruppo Bmw in Italia. Scegliendo di sostenere ...