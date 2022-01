Quirinale, occhio alle regole. La road map di Ruotolo (Di martedì 4 gennaio 2022) Dietro le manovre irregolari e imprevedibili delle segreterie di partito, c’è una ridda di regole, regolamenti e consuetudini a guidare l’ultimo miglio della corsa per il Quirinale. Alcune sono scritte, altre no. Perché c’è anche uno “spirito” della Costituzione che, senza le dovute accortezze, può essere violato, dice Marco Ruotolo, professore di Diritto Costituzionale all’Università di Roma Tre. È il caso di una presidenza “a tempo”, o del discusso “semipresidenzialismo di fatto” che qualcuno immagina come soluzione con Mario Draghi al Quirinale. Professore, la data è fissata: lunedì 24 gennaio inizia la partita per il Quirinale. Quanto tempo passa dalla convocazione delle Camere all’inizio del voto? Il Presidente Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune per il 24 gennaio ... Leggi su formiche (Di martedì 4 gennaio 2022) Dietro le manovre irregolari e imprevedibili delle segreterie di partito, c’è una ridda di, regolamenti e consuetudini a guidare l’ultimo miglio della corsa per il. Alcune sono scritte, altre no. Perché c’è anche uno “spirito” della Costituzione che, senza le dovute accortezze, può essere violato, dice Marco, professore di Diritto Costituzionale all’Università di Roma Tre. È il caso di una presidenza “a tempo”, o del discusso “semipresidenzialismo di fatto” che qualcuno immagina come soluzione con Mario Draghi al. Professore, la data è fissata: lunedì 24 gennaio inizia la partita per il. Quanto tempo passa dalla convocazione delle Camere all’inizio del voto? Il Presidente Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune per il 24 gennaio ...

