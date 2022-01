Probabili formazioni Spezia - Verona | aggiornamenti

(Di martedì 4 gennaio 2022) LA- Nellosi punta a recuperare Stelec, Sala e Verde. Non al meglio nemmeno Salcedo ma dovrebbe essere arruolabile. Nelci sarà ancora Sutalo in difesa, complice l'assenza di ...

Advertising

infoitsport : Milan-Roma, le probabili formazioni di Pioli e Mourinho - TuttoFanta : ??#VENEZIA, le parole di Zanetti su #Aramu: 'Non posso dire che mi abbia sorpreso, ma al primo anno di A ha avuto un… - sportnotizie24 : #Swindon-#ManchesterCity, le probabili formazioni: esordio in Fa Cup dei Citiziens - sportli26181512 : Probabili formazioni Juve-Napoli: aggiornamenti: Allegri con Rugani al posto di Bonucci. Spalletti ritrova Petagna… - larocri76 : RT @oriolo_d: #SerieA, 20' giornata. ?? Analisi, probabili formazioni e pronostico di #Lazio-#Empoli. ? Scopri qui ?? la nostra previsione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

LA SPEZIA - Nello Spezia si punta a recuperare Stelec, Sala e Verde. Non al meglio nemmeno Salcedo ma dovrebbe essere arruolabile. Nel Verona ci sarà ancora Sutalo in difesa, complice l'assenza di ...Ledi Juventus e Napoli: Juventus (4 - 4 - 2): Szczesny - Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro - Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot - Dybala, Morata. Allenatore ...Il giro di boa della Serie A regala subito uno scontro da brividi a San Siro, dove Milan e Roma si affrontano nel match di giovedì 6 gennaio, in programma alle 18:30 e valido per la ...Dionisi costretto a rinunciare a Djuricic, Traore, Goldaniga e Peluso. Shevchenko tenta il recupero di Caicedo e Fares ...