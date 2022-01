Napoli | altra positività al Covid | l’annuncio del club

(Di martedì 4 gennaio 2022) Continua l’impennata dei casi di-19 in Italia, che oggi registra un tasso didel 13,9% e 259 morti. La pandemia ha letteralmente piegato in due anche il mondo del calcio, perché sono tanti idi Serie A – e non solo – che continuano ad annunciare nuovi casi all’interno dei gruppi squadra. Tra questi anche il, che dopo Osimhen, Lozano, Elmas, Malcuit e Mario Rui perde anche Luciano Spalletti. IL COMUNICATO A due giorni dal big match contro la Juventus, anche il tecnico azzurro ha quindi scoperto di aver contratto il virus: a rivelarlo è stato iltramite un comunicato ufficiale. ? Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche laal-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico ...

La comunità di Villaricca , in provincia di, è in lutto per la scomparsa della 37enne Giusy Barbato . Un'vittima uccisa dal Covid che in pochi giorni ha portato con sé la giovane donna per la quale è stato inutile il ricovero all'...tegola: positivo al Covid anche Luciano Spalletti, che salterà la partita contro la JuventusDopo la positività di Mario Rui, arriva una nuova brutta notizia per il. Il club ...Piove sul bagnato per il Napoli: ancora una positività al Coronavirus è stata rilevata questa sera, dopo quelle di Malcuit e di altri quattro membri del gruppo squadra, tra i quali Mario Rui. “Al term ...NAPOLI - Altri casi di positività in casa Napoli. La società azzurra lo ha comunicato nel pomeriggio dopo il giro di tamponi effettuato questa mattina: «E’ emersa ...